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26.08.2019 - 08:18| HABER MERKEZİ

Kadına şiddete tüm yurtta tepki yağdı

Türkiye’yi sarsan Emine Bulut cinayeti, birçok kentte protesto edildi. Ankara’da Vatan Partisi üyesi bir grup kadın, kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Kadına şiddete tüm yurtta tepki yağdı

İzmit’te Kocaeli Kadın Meclisi adı altında toplanan yaklaşık 100 kadın, oturma eylemi yaparak kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Malatya’daki farklı kadın platformlarının oluşturduğu Malatya Kadın Meclisi üyeleri, Soykan Meydanı’nda bir araya gelerek ellerindeki döviz ve afişlerle Emine Bulut’un öldürülmesini kınadı. Sivas’ta toplanan CHP Kadın Kolları İl Başkanlığı üyeleri de cinayete tepki gösterdi. Çorum Kadın Meclisi üyelerinin eylemine, erkekler de destek verirken Mardin’in Nusaybin ilçesinde, basketbol okulunda eğitim alan oyuncular, maç öncesi Emine Bulut için pankart açıp, kadına şiddete tepki gösterdi.

Edirne'de feci kazaEdirne’de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
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