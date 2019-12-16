Kadınlar için imkânsız yok!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyduğu 10 şoför için tercihini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla kadınlardan yana kullandı. 1871 yılında kurulan İETT bünyesinde daha öncesinde hiç kadın şoför alımı yapılmamıştı. Bütün aşamalardan başarılı bir şekilde geçen kadın şoförler, hat sürüş eğitimlerinin ardından görevlerine başlayacak. O kadınlardan biri 53 yaşındaki Ayşe Kurt. 9 yıl önce Romanya’dan geçici işçi statüsüyle geldiği Türkiye’ye yerleşmiş. Romanya’dayken kamyon şoförü olduğunu anlatan Kurt, “Şoförlük erkek mesleği değildir. Kadınlar için imkansız yoktur” diyor. Servis şoförlüğü yapan 2 çocuk annesi Seyhan Candan ise, eve dönerken radyoda ilanı duyup başvuru yaptığını belirterek “Eskiden metrobüslere bakar tam benlik iş derdim. Şimdi otobüs şoförlüğü nasip oldu” diye seviniyor.

‘Ailem gurur duyuyor’

Bir sürücü kursunda direksiyon hocalığı yaparken başvurusunun kabul olduğunu öğrenen 38 yaşındaki Ayşin Bağlı da, “13 yıl önce eşimden ayrıldım. Bir oğlum var. Son 4 yıldır otobüs ehliyeti derslerini veriyordum. Büyük araç kullanmak benim hayalimdi. Otobüslerin sesine aşıktım. Neden İstanbul’da kadın şoför yok diye 153 Beyaz Masa’yı arayıp şikâyette bulunmuştum. Alımları duyduğumda hemen başvurdum. Ve kazandım. Ailem benimle gurur duyuyor” diye konuştu.

Para biriktirip

Küçük yaşta evlendirilip anne olduğunu söyleyen Hacer Özcan da eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarına bakmak için pek çok işte çalıştığını belirterek şunları söyledi: “Biriktirdiğim parayla E sınıfı ehliyet aldım. Çalışmak istedim ama çevrem bu işi yapmama fırsat vermedi. Yıllardır istediğim meslekte şimdi çalışacağım.“

Şoförlük baba mesleği

‘Bizde şoförlük baba mesleği’ diyen Feraye Belge de işe alındığı için oldukça mutlu: “Babam İETT’de şoför olarak çalıştı. Çocukluk yıllarımda babama hayrandım. Ama bir meslek olarak hiç düşünmemiştim. Eşimle birlikte çocuklar büyüdükten sonra bir Tır şirketi kurup hem gezip hem de iş yapmak için ehliyet aldım. Üniversitede elektronik bölümü okudum. Fakat kendi mesleğimde çalışmak hiç nasip olmadı. Çünkü hep erkek mesleği olarak benimsendirildi. Sonra İBB’nin ilanını gördüm. Neden olmasın dedim ve başvurdum. Babama da sürpriz yapmak istedim. Kazandım ve şimdi buradayım. İstanbul trafiğinde yıllardır geziyoruz ama otobüs ile ilk defa çıkacağız. Erkek şoförler kadınlara yol vermiyor ve onların hareket alanlarını kısıtlıyor. Biz bunlara son vereceğiz.”

‘Hepsi işini severek yapacak’

Araçlar hakkında eğitim veren Makine Mühendisi Ali Çay şunları söyledi: “Kadınların daha istekli olduğunu görüyoruz. Hepsi işlerini severek yapacaklarını hissettiriyor. Güvenli, defansif ve ekonomik sürüş teknikleri, Araç arıza, uyarı ve gösterge sistemleri, ilk yardım, öfke kontrolü ve etkili iletişim, iş sağlığı ve güvenliği, kaza ve yangın durumlarında neler yapmalı gibi konularda eğitimler verdik.”

‘Metrobüs şoförlüğü hayalimdi’

Metrobüs şoförü olmayı hayal ettiğini söyleyen 37 yaşındaki Aysel Disanlı da, “Daha öncesinde iftaiye şoförlüğü alımlarına başvurmuştum. Bu nasip oldu. İlkler arasında yer aldım. Gururluyum. İnşallah İstanbul halkına iyi hizmet veririz. Heyecanlıyız”