Kafa kesen DAEŞ’li de açık cezaevinden kaçmış

İstihbarat birimlerince yapılan çalışmalarda, DAEŞ yapılanması içerisinde yer alıp, örgüte maddi destek sağlamak için hırsızlık, gasp ve soygun yaptıkları ve örgütün “ganimet hücresini” oluşturdukları gerekçesiyle, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince yakalanmaları için İstanbul, Van ve Konya’da operasyon düzenlenen 13 şüpheliden 8’i dün gece düzenlenen baskınlarla yakalanıp gözaltına alındı.

EMNİYET VE SİYASİ ÇEVRELERCE TANINAN BİR İSİM

İstanbul'da Pendik, Esenyurt, Bağcılar, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy, Bayrampaşa, Maltepe ilçeleri ile Konya ve Van illerinde dün gece başlatılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınıp emniyete götürülerek kimlik incelemeleri yapılan 8 isimden birisi emniyet ve siyasi çevrelerce tanınan bir isim çıktı.

RAPORA RAĞMEN SİLAH TİCARETİNDEN İŞLEM

Yapılan kimlik tespitine göre yakalanan örgüt mensubu şüphelilerden birisi, 4 yıl önce Kocaeli’de bagajında 3 tabanca, 4 yedek şarjör, 2 susturucu, 5 el bombası ve bir el yapımı bomba ele geçirilen 2 otomobilde bulunan 4 şahıstan birisi olarak yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderilen İrfan Yıldız olduğu tespit edildi. Saçını uzatıp görünüşünü değiştirdiği görülen ve emniyet raporlarına DAEŞ mensubu olarak geçen Yıldız, 4 yıl önce yakalandığı olayla ilgili çıkarıldığı mahkemece emniyet raporuna rağmen silah ticaretinden işlem yapılarak yarı açık cezaevine konmuştu.

YAZILI ÖNERGEYLE MECLİS GÜNDEMİNE GELMİŞ

Emniyet istihbarat birimlerinin soruşturmayı yürüten birimlere yazdığı ve içeriğinde “ Adı belirtilen şahısların önümüzdeki süreçte açık cezaevine nakil edilecekleri, açık cezaevine geçtikten sonra izin alarak cezaevinden ayrılacakları ve tekrar dönmeyerek çatışma bölgelerine gidebilecekleri yönünde istihbari teyide muhtaç bilgiler elde edilmiştir” bilgisinin yer aldığı raporda ismi geçen ve raporda yer aldığı gibi cezaevinden izin alıp çıktıktan sonra 2016 yılında 3 arkadaşıyla birlikte firar eden İrfan Yıldız’ın bu firari ve tutukluk hali Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne de taşınmıştı. Yıldız ile arkadaşlarının tutuklanmasına rağmen terör örgütü suçlamasından beraat edip ardından firara karışmaları Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Adalet Bakanı’nın cevaplaması amacıyla meclise yazılı önerge olarak verilmişti.

BOĞAZ KESME GÖRÜNTÜSÜ

Firarinden bir yıl sonra tekrar yakalanıp Kocaeli T Tipi Cezaevine konulan ve mahkemece 2017 yılında serbest bırakılan İrfan Yıldız, serbest kalmasında kısa bir süre sonra ise 2017 yılının sonunda Aralık ayı’nda Ümraniye’de bir cem evi etrafında kameralı gözlüklerle keşif çalışması yaparken yanındaki şahısla yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alındığı bu son operasyonda incelenen cep telefonunda Suriye’deki savaş bölgesinde bir kişinin boğazını keserek öldürdüğü görüntüler tespit edilirken, Yıldız terör saldırısı amacıyla keşif çalışması yapmak suçundan girdiği cezaevindende kısa sürede çıkıp DAEŞ adına savaşmak üzere Suriye’ye gitmiş.

YENİ GÖREVİ GANİMET TOPLAMAK

Örgütün Suriye kamplarında infazcı cellat olarak bulunup, örgüt tarafından rehin alınan sözde düşman ve örgüt içerisindeki sözde hainleri boğazını keserek infaz ettiği istihbarat birimlerince tespit edilen cellat Yıldız, TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında bozguna uğrayıp dağılma aşamasına gelen örgüt yönetimi tarafından örgütün dağılışının önüne geçmek ve örgüte finansal destek sağlamak için tekrar yurda giriş yapmış.