27.12.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER
Kahraman öğrenci artık Jedi ustası
ABD’nin Kuzey Karolina Üniversitesi’nde 30 Nisan’da okulunda ateş açan silahlı saldırganın üzerine atladıktan sonra hayatını kaybeden Riley Howell, Yıldız Savaşları (Star Wars) filmlerinin prodüksiyon şirketi tarafından “Jedi” ilan edilerek ölümsüzleştirildi.
Serinin büyük bir hayranı olduğu belirtilen 21 yaşındaki kahraman öğrenci, yakında yayımlanacak “Yıldız Savaşları: Skywalker’ın Yükselişi” kitabına “Ri-Lee Howell” ismiyle bir “Jedi ustası” ve “tarihçi” olarak eklendi. Kitapta “Ri-Lee Howell’ın “Güç”ün tarihi hakkında da çalışmaları olduğu aktarıldı. Howell’ın ailesi, geçen hafta vizyona giren “Skywalker’ın Yükselişi” filmini izlemeye giderken oğullarının küllerini de beraberinde götürdü.