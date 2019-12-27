Kahraman öğrenci artık Jedi ustası

Serinin büyük bir hayranı olduğu belirtilen 21 yaşındaki kahraman öğrenci, yakında yayımlanacak “Yıldız Savaşları: Skywalker’ın Yükselişi” kitabına “Ri-Lee Howell” ismiyle bir “Jedi ustası” ve “tarihçi” olarak eklendi. Kitapta “Ri-Lee Howell’ın “Güç”ün tarihi hakkında da çalışmaları olduğu aktarıldı. Howell’ın ailesi, geçen hafta vizyona giren “Skywalker’ın Yükselişi” filmini izlemeye giderken oğullarının küllerini de beraberinde götürdü.