MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKalabalık gittikçe arttı! 12 katlı binada...
17.07.2019 - 20:05| İHA

Kalabalık gittikçe arttı! 12 katlı binada...

Elazığ'da bir kişi 12 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Kalabalık gittikçe arttı! 12 katlı binada...

Olay, Elazığ Valiliği karşısında bulunan 12 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi problemleri olduğu öğrenilen bir şahıs, inşaat halinde olan binanı çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların fark ederek haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Kalabalık gittikçe arttı 12 katlı binada...

İtfaiye ekipleri, şahsın bulunduğu yerin altına şişme yatak açtı. Bu sırada polis ekipleri de şahsı ikna etmek için uzun uğraşlar verdi. Yaklaşık 1 saatin ikna çalışmasının ardından şahıs,eşinin gelmesiyle intihar girişiminden vazgeçti.Çevreye toplanan vatandaşlar ise olayı baştan sona izledi.

İndirilen şahıs polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kalabalık gittikçe arttı 12 katlı binada...

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza! Yaralılar var

Son dakika... Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza! Yaralılar var

Dali’nin altın yumurtası çalındı

Dali’nin altın yumurtası çalındı

Metal savaşçıları yeniden aramızda

Metal savaşçıları yeniden aramızda

Aldatma raporu

Aldatma raporu

Sıradaki Haber