Kalk Gidelim yeni bölümde neler olacak? Kalk Gidelim 81. bölüm fragmanı

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Kalk Gidelim yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazır. 81. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Kalk Gidelim'de neler olacak merak konusu...

KALK GİDELİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seyfettin, Sevda’ya Nurhatçe’nin kendi çocukları olmadığını bildiğini söyler. Sevda şaşkındır. Bu sefer de Sevda, nasıl öğrendiğini sorar ve Seyfettin anlatır. Seyfettin, mandırada Şerif’le yüzleşir. Sevda ve Seyfettin, gerçekler ortaya çıkınca ne yapacak?

İnternette Yeşilyurt kadınlar grubunda “çekirdekçi kız” profiliyle biri sürekli dedikodu yaymaya başlar. Köyde kim ne yaşadı her şeyi aralıklarla açıklar, köy karışır. Behice'nin yüzüğünü Şerif'ten sonra Badegül de görür, ama gören biri daha vardır o da "Çekirdekçi Kız"dır.

Meryem, Ercan'ın ısrarları sonrasında bir iş yeri bulmuştur. Ercan, bu iş kolunu kendi yöntemlerince ilerletmeye kalkar ve bu iş sonunda Şakir'le yollarını kesişir..

Bir yandan Behice ve Şerif'i sohbet ederken gören Meryem'i önlemek oldukça zordur. Meryem, kız kardeşinin Dal'ların oğluyla düşünememektedir. Herkes başka bir dertteyken Nurcan anneanne olma fikrine hazır değildir. Duru'nun mutlu olmasını isterken anneanne olma düşüncesi onu kabuslara sürüklemektedir ve teselli etmek Mustafa Ali’ye kalacaktır. "Çekirdekçi Kız", Nurcan ve Mumu'nun da arasının dalgalanmasına sebep olacaktır.

Bütün köy artık bu Çekirdekçi Kız’ın yayacağı yeni dedikoduyu beklemeye başlarlar. Herkes ellerinde telefon sayfaya kilitlenir. Badegül bir ara Behice’nin Çekirdekçi Kız olduğundan şüphelenir, Behice'nin cevabı da gecikmeyecektir. Köyde herkes tedirgindir. Bu işin sonunda "Çekirdekçi Kız" kimdir, ortaya çıkacak mıdır?

KALK GİDELİM 81. BÖLÜM FRAGMANI - 2

KALK GİDELİM 81. BÖLÜM FRAGMANI