13.09.2019 - 13:24 | | İHA
Kalpli göl için heyecanlı bekleyiş!
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunan ve yılın sadece birkaç gününde pembe renge bürünen kalp şeklindeki gölün pembeleşmesi için bölgede heyecanlı bekleyiş sürüyor
Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgi odağı olan ‘kalpli göl’, Alexandria Troas antik kentinin o dönemdeki iç limanıydı. Türkiye’deki 8 pembe renkli gölden biri olan ‘kalpli göl’ pembeye büründüğünde görenleri büyülüyor. Gölün pembeleşme süreci bölgedeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip ediliyor.
Uzmanlar bu turistik gölün pembeleşme sürecini tuz ve sıcaklık oranının artışına bağlı olarak bakteri üremesine bağlıyor.
Herkes, kalpli gölün pembeleşmesini bekliyorYılın sadece birkaç günü pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğrafları nedeniyle popüler olan kalp şeklindeki gölün bu yıl da pembe rengini almasına kısa bir zaman kaldığı düşünülüyor. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan Köyü'nde bulunan göl şu anda kahverenginde bulunurken çevredekiler heyecanla bu yıl da pembe rengine dönüşmesini bekliyor.