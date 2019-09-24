Kamuda yöneticilere çakar lamba yasağı

Kamu, mahalli idareler ve üniversitelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında “çakar lamba” kullanılması 1 Kasım itibarıyla yasaklanacak, kurallara uymayan araçlar trafikten men edilecek. Trafik muayenesinde araçlarda mevzuat dışında sesli ve ışıklı uyarı sisteminin bulunmasının da “ağır kusur” sayılması için çalışma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, trafikte geçiş üstünlüğü hakkının suistimal edilmemesi amacıyla “Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar ile Bu Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleriyle Bunların Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” yayımlandı. Boyama şekilleri veya ayrım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olan ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayımlanan usul ve esasların ekindeki “devletin en üst protokolü”nde bulunan makamların emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ve bu makamların korumasından sorumlu koruma araçları “çakar lamba” sistemlerini kullanabilecek.

Trafikten men

Kolluk görevlilerinin kullanımındaki resmi araçlarda ise ışıklı, sesli uyarı işaretleri, görevle ilişkili olmak kaydıyla, usul ve esaslarda belirtilen şartlar doğrultusunda kullanılacak. 1 Kasım’dan itibaren, anılan araçlar dışında, kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda “çakar lamba” kullanımı yasaklanacak. Şartları sağlamayan tüm araçlara, araç sürücülerine ilişkin mevzuatta belirtilen idari yaptırımlar uygulanacak. Esaslara uymadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilecek.

Uygulamalı tanıtım

Emniyet Genel Müdürlüğünce “çakar lamba” kullanımına ilişkin yeni düzenleme basın mensuplarına uygulamalı olarak tanıtıldı. Trafik Planlama ve Destek Daire Başkanı Mehmet Yavuz, geçiş üstünlüğüne sahip olduğu açıkça belli olan ambulans, itfaiye, karayolları kar küreme ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesinde bulunan makamların korunmasından sorumlu koruma araçlarının “çakar lamba” sistemlerini sesli olarak kullanabileceğini söyledi.