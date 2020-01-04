Türkiye Nakliyatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Dağcı, “Kamyoncular bu işe hazır değil. Nakliye şirketleri, parasal gücü olduğu için takografı alıp, bildirimini de elemanına yaptırabiliyor. Ancak şoförler bakanlığın istediği veriyi verecek kapasitede ve yapıda değil. Ayrıca mevzuat şoföre ‘Gün boyunca toplamda 9 saat araba sürebilirsin. Geriye kalan 11 saatte süremezsin. Yanına yedek şoför al.’ Şoför kendisi geçinemiyor, yedek şoförü nasıl beslesin?” ifadelerini kullandı.



Karaman Lojistik Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan ise “İleride çalıştırmak için şoför bulamayacağız. Yediği trafik cezalarından dolayı şoförleri çalıştıramayacak duruma geleceğiz” yorumunda bulundu.