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26.07.2019 - 18:20| AA

Kan donduran cinayette flaş gelişme! Cesedi parçalara ayırarak valizlere koymuştu...

Afganistan uyruklu kişi, evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürüldü. Cesedi parçalara ayırarak valizlere koyduğu iddia edilen katil zanlısı, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kan donduran cinayette flaş gelişme! Cesedi parçalara ayırarak valizlere koymuştu...

 

Eskişehir'de, Afganistan uyruklu kişinin parçalara ayrılmış cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi Bozkaya Sokak'taki tek katlı evde yaşayan Afganistanlı Malik Gülen (27) ile vatandaşı Beitollah Tatlıdil (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi sonucu Tatlıdil, Gülen'i bıçakla öldürüp parçalara ayırdıktan ve valizlere yerleştirdikten sonra olay yerinden kaçtı.

Bir süre sonra eve gelen Malik Gülen'in yakınları, kan izlerini görerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, evin avlu kısmında Gülen'in parçalara ayrılmış ve valizlere konulmuş haldeki cesedini buldu.

Malik Gülen'in parçalara ayrılmış cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Beitollah Tatlıdil'i saklandığı evde yakaladı, Ekipler, sabaha karşı da olayla ilgilerinin bulunduğu öne sürülen Abdullah T. (29) ve Abdol Cabbar J'yi (41) gözaltına aldı.

Kan donduran cinayette flaş gelişme Cesedi parçalara ayırarak valizlere koymuştu...

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
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