Kan donduran sözler! 'Anneni 30 yerinden bıçakladım, ölmeyince tüfekle vurdum'

Olay, 22 Mart Cuma günü sabahı saat 06.30 sıralarında, Karatay ilçesine bağlı Saraçoğlu Mahallesi Hanefi Sokak'taki müstakil evde yaşandı. Hasan Hüseyin Berber, aralarında geçimsizlik olduğu ileri sürülen 2 çocuğunun annesi eşi Müslime Berber'i av tüfeğiyle göğsünden vurarak, öldürdü. Ardından da oğlu Ali Berber'i telefonla arayarak, ''Annenizi vurdum, şimdi de kendimi öldürüyorum. Hakkınızı helal edin'' dedi.

Telefonu kapattıktan sonra çenesine dayadığı av tüfeğini ateşledi. Koşarak eve gelen Ali Berber, anne-babasını kanlar içinde buldu. Hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Müslime Berber'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Hasan Hüseyin Berber ağır yaralı olarak Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından da Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

POLİSE 'TÜFEK YERE DÜŞÜP, ATEŞ ALDI' DEDİ

Berber, polise verdiği ilk ifadesinde, duvarda asılı av tüfeğinin yere düşmesi sonucu ateş aldığını, tüfekten çıkan saçmaların kendilerine isabet ettiğini ileri sürdü.

'PARAYI ÇEK OĞLUM' YAZILI NOT BIRAKMIŞ

Ancak polis, evde yaptığı aramada Hasan Hüseyin Berber'in bıraktığı ''Çocuklarım, kardeşlerim ve akrabalarım, hakkınızı helal edin. Böyle olmasını istemezdim. Oğlum, pazartesi maaş günüm, parayı çek oğlum'' yazılı notu buldu.

ÖNCE SERBEST KALDI SONRA TUTUKLANDI

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Berber, sevk edildiği adliyedeki savcılık sorgusunda, kendisine ateş ettiğini ancak tüfeğin yere düşmesi sonucu eşinin vurulduğunu öne sürdü. Berber, mahkemece sağlık sorunları göz önünde bulundurularak, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İkinci kez hastaneye yatan Berber, Selçuklu Tıp Fakültesi'nde ameliyat edildi. Ardından da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Tutuklu koca Hasan Hüseyin Berber'in Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde eşini, ‘kasten öldürmek' suçundan yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasına sanık Berber ile iki çocuğu ve taraf avukatları katıldı. Çenesinden vurulduğu için konuşmakta güçlük çeken Hasan Hüseyin Berber, 3 sayfadan oluşan savunmasını, mahkemeye yazılı olarak sundu.

30 YERİNDEN BIÇAKLADIM, SONRA VURDUM DEMİŞ

Duruşmada çiftin oğlu Ali Berber (29), "Annem-babam arasında maddi-manevi konularda sorunlar vardı. Annem Mehmet İ. isimli şahısla görüşüyordu. Aralarındaki ilişkinin kapsamını bilmiyorum. Babam bu görüşmeyi istemiyordu. Bu nedenle zaman zaman tartışıyorlardı. Boşanma noktasına kadar geldi. Biz boşanmalarına engel olduk. Olay günü amcam arayarak, 'Baban anneni öldürmüş' dedi. Hemen sonra babam da arayarak, 'Anneni 30 yerinden bıçakladım, ölmedi. Tüfekle evin içinde onu vurdum' dedi. Eve gittiğimde annemin cansız bedeniyle karşılaştım. Babam da dizlerinin üzerine çökmüş, yaralı vaziyetteydi. Babamın bize hitaben bazı notlar bıraktığını gördüm. Babamdan şikâyetçi değilim" diye konuştu.

Oğlunun ifadesinin ardından eliyle işaret ederek, söz isteyen Hasan Hüseyin Berber, güçlükle Mehmet İ.'yi kastederek, "Onun yüzünden oldu" şeklinde cümleler kurmaya çalıştı.

Annesinin Mehmet İ. isimli kişiyle ilişkisinin olmadığını söyleyen çiftin kızları Bahar G.(25) de babasından şikâyetçi olmadığını ifade etti.

'AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL' İDDİASI

Hasan Hüseyin Berber'in avukatı ise, müvekkilinin olayı akli dengesinin yerinde olmadığı bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirdiğini iddia ederek, bu konuda araştırma yapılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık hakkında uzman bir hekim tarafından rapor hazırlanmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.