Kandil simidi tarifi | Kandil simidi mahlepli nasıl yapılır?

Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi malzemeleri nelerdir? Kandil gecesi için mahlepli ya da mahlepsiz kandil simidi yapmak isteyen vatandaşlar için en kolay kandil simidi tarifini derledik.

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

250 gr tereyağı veya margarin

1 cay bardağı sıvı yağ

1 cay bardağı yogurt

1 yumurtanın sarısı hamurun icine yumurta akı üzerine

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz seker

1 çay kaşığı mahlep

1 çay kaşığı dolu kabartma tozu

1 tatlı kaşığı sirke

4 4.5 su bardağı kadar un

Üzeri için:

Susam

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Derin bir kaba ocakta yarısı erimiş, yarısı icinde erimeden kalmış tereyağı veya margarini ekleyin. Tüm malzemeleri ilave ederek karıştırıyoruz. Yoğurduğumuz hamuru 15 - 20 dakika dinlendirin daha sonrasında ceviz büyüklüğünde parcalar koparıp silindir şeklinde yuvarlayıp küçük simit şekli verin.