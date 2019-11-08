MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriKandil simidi tarifi | Kandil simidi mahlepli nasıl yapılır?
08.11.2019 - 07:17 |

Kandil simidi tarifi | Kandil simidi mahlepli nasıl yapılır?

Bu gece Mevlid Kandili idrak edilecek. Kandil gecesine özel evinde kandil simidi yapmak isteyenler için en pratik kandil simidi tarifini derledik. Peki, mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? İşte, kolay kandil simidi tarifi ve malzemeleri.

Kandil simidi tarifi | Kandil simidi mahlepli nasıl yapılır?

Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi malzemeleri nelerdir? Kandil gecesi için mahlepli ya da mahlepsiz kandil simidi yapmak isteyen vatandaşlar için en kolay kandil simidi tarifini derledik.

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

250 gr tereyağı veya margarin
1 cay bardağı sıvı yağ
1 cay bardağı yogurt
1 yumurtanın sarısı hamurun icine yumurta akı üzerine
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz seker
1 çay kaşığı mahlep
1 çay kaşığı dolu kabartma tozu
1 tatlı kaşığı sirke
4 4.5 su bardağı kadar un

Üzeri için:

Susam

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Derin bir kaba ocakta yarısı erimiş, yarısı icinde erimeden kalmış tereyağı veya margarini ekleyin. Tüm malzemeleri ilave ederek karıştırıyoruz. Yoğurduğumuz hamuru 15 - 20 dakika dinlendirin daha sonrasında ceviz büyüklüğünde parcalar koparıp silindir şeklinde yuvarlayıp küçük simit şekli verin.

Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Van İpekyolu Belediye Başkanı gözaltına alındı

Son dakika: Van İpekyolu Belediye Başkanı gözaltına alındı

YÖK’te yeni dönem eylemleri bitirdi

YÖK’te yeni dönem eylemleri bitirdi

Malatya’da yarışacak filmler belli oldu

Malatya’da yarışacak filmler belli oldu

Milliyet yazdı, İBB harekete geçti: Kirmasti Sarnıcı kurtulacak

Milliyet yazdı, İBB harekete geçti: Kirmasti Sarnıcı kurtulacak

Sıradaki Haber