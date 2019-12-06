Kanserde yeni ‘umutlara’ ödül

Karaciğer kanseri tedavisinde kullanılan ilaçlara karşı hücrelerin geliştirdiği direnç mekanizmalarını araştıran proje, onkologlardan ödül aldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Fırtına Karagonlar’ın çalışması, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından gerçekleştirilen Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi’nde, 103 proje arasından seçilerek, ilk altı arasına girdi. Projenin geliştirilmesi için Karagonlar’a 75 bin TL ödül ve plaket verildi.

Doç. Dr. Karagonlar, karaciğer kanserinde kullanılan ilaçlara karşı direnç oluşabildiğini ve bu direnci yenebilecek yeni tedaviler bulunabilmesi için laboratuvar ortamında üç boyutlu tümör modeli geliştirdiğini söyleyerek “İlaç direnci kanser tedavisinin etkinliğini önemli ölçüde düşüren nedenler arasında. Birçok kanser türünde ileri kanser hastaları için sınırlı tedavi seçenekleri var. Bu yüzden ana tedaviye direnç gösteren hastalar için yeni tedavilerin test edilebilmesini sağlayacak bir model geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

En yeşil üniversiteler

Dünyanın en yeşil üniversitelerini belirleyen Green Metric’in 2019 değerlendirme sonuçları açıklandı. Listenin birinci sırasında Hollanda’daki Wageningen Üniversitesi bulunuyor. En yeşil Türk üniversiteleri arasında ilk beşte, sırasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Uluslarası Kıbrıs Üniversitesi yer aldı.

2010 yılından bu yana üniversiteleri enerji, geri dönüşüm, altyapı, iklim değişikliği, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi farklı alanlarda değerlendiren UI Green Metric World University Rankings’in bu yılki değerlendirmesinde dünyadan 780 üniversite vardı.