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01.08.2019 - 23:33

Kanuni Sultan Süleyman’ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir? 1 Ağustos sorusu

Ünlü sunucu Müge Anlı'nın sunduğu bilgi yarışmasında bu akşam Osmanlı tarihinin en önemli isimlerinden birine ilişkin bir soru soruldu. Peki merakla araştırılan Kanuni Sultan Süleyman’ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir sorusunun yanıtı nedir?

Kanuni Sultan Süleyman’ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir? 1 Ağustos sorusu

Perşembe günlerinin sevilen bilgi yarışmasında bu akşam da oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki bu akşam Osmanlı padişahlarından biri ile ilgili sorulan sorunun yanıtı nedir?

SORU

Kanuni Sultan Süleyman’ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir?

CEVAP

I. Bayezid veya Yıldırım Bayezid (d. 1354, Edirne – ö. 8 Mart 1403, Akşehir) dördüncü Osmanlı padişahı. 1389'dan 1403 yılına kadar hükümdarlık yapmıştır. Babası Sultan I. Murad, annesi ise Gülçiçek Hatun'dur. 

Bakan Akar: Kararlılığımızı kimse test etmesinBakan Akar, 'Hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin meşru hak ve menfaatlerini, her zaman uluslararası hukuk dahilinde, garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda koruduk ve korumaya devam edeceğiz. Bu konudaki kararlılığımızı kimsenin test etmemesi gerekiyor.' değerlendirmesinde bulundu.
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