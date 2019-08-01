Kanuni Sultan Süleyman’ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir? 1 Ağustos sorusu

Perşembe günlerinin sevilen bilgi yarışmasında bu akşam da oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki bu akşam Osmanlı padişahlarından biri ile ilgili sorulan sorunun yanıtı nedir?



SORU



Kanuni Sultan Süleyman’ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir?

CEVAP



I. Bayezid veya Yıldırım Bayezid (d. 1354, Edirne – ö. 8 Mart 1403, Akşehir) dördüncü Osmanlı padişahı. 1389'dan 1403 yılına kadar hükümdarlık yapmıştır. Babası Sultan I. Murad, annesi ise Gülçiçek Hatun'dur.