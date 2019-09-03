Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi konusu ve başrol oyuncuları

Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Kaptan Amerika: İlk Yenilmez filminin devam filmi olan Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi sosyalist dönem Rusya'sına uzanıyor. Türkiye'de 10 hafta boyunca vizyonda kalan Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi 434.465 seyirci tarafından izlenirken 5.014.601,00 TL hasılat elde etti. Peki Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin başrollerinde Chris Evans, Scarlett Johansson, Anthony Mackie, Samuel, L. Jackson, Cobie Smulders, Frank Grillo, Emily VanCamp, Hayley Atwell yer alıyor.

KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ FİLMİ KONUSU

"Kaptan Amerika: İlk Yenilmez" seyircileri Marvel çizgi evrenin ilk yıllarına götürmüştü. Yenilmez kahramanımız günümüzde geçen bir devam filmiyle geri dönüyor. Steve Rogers, Nick Fury ve gizli SHIELD örgütü ile işbirliğini koruyarak modern dünyaya ayak uydurmaya çalışıyor. Devam filminde öykü bu sefer sosyalist dönem Rusya'sına uzanıyor. SSCB döneminde özel kuvvetler içerisinde yetiştirilen ve Winter Soldier (Kış Askeri) adı verilen bir adam aslında tam bir ölüm makinasıdır. Rusya tarafından donmuş bir gölde bulunur ve önüne çıkan her şeyi yerle bir etmeye kararlıdır.

Kaptan Amerika yanına Falcon'u ve Kara Dul'u da alarak güç birliği yapar ve soğuk diyarlardan gelen bu düşmana karşı büyük bir mücadeleye girer.

Kaptan Amerika'nın devam filminde başrol Chris Evans'ın yanı sıra kadroda Neal McDonough, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Frank Grillo, Samuel L. Jackson ve Scarlett Johansson gibi yine renkli isimler kaşımıza çıkacak.