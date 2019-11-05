Kar ne zaman yağacak? Kasım ayında Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günler hava nasıl olacak merak konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı hakkında henüz bir duyuruda bulunmadı. 'Muğla çevrelerindeki kuvvetli yağışlara dikkat' uyarısında bulunan Meteoroloji vatandaşları tedbir alması konusunda bilgilendirdi. Peki Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu...

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Muğla Çevrelerindeki Kuvvetli Yağışlara dikkat!

Muğla'da bugün öğleden sonra, gece ve yarın sabah saatlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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