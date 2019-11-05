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05.11.2019 - 09:54 |

Kar ne zaman yağacak? Kasım ayında Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu yayımlandı. Kasım ayına girmemizle birlikte havalar serinlemeye başladı. Milyonlarca vatandaş, havanın serinlemesiyle birlikte 'kar ne zaman yağacak' sorusunu araştırmaya başladı. Peki Meteoroloji, kar yağışı hakkında açıklama yaptı mı?

Kar ne zaman yağacak? Kasım ayında Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günler hava nasıl olacak merak konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı hakkında henüz bir duyuruda bulunmadı. 'Muğla çevrelerindeki kuvvetli yağışlara dikkat' uyarısında bulunan Meteoroloji vatandaşları tedbir alması konusunda bilgilendirdi. Peki Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün Çok Bulutlu 13 °C

Kar ne zaman yağacak Kasım ayında Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu nasıl olacak

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün Az Bulutlu 19,5 °C

Kar ne zaman yağacak Kasım ayında Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu nasıl olacak

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün Az Bulutlu 19,9 °C

Kar ne zaman yağacak Kasım ayında Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu nasıl olacak

Muğla Çevrelerindeki Kuvvetli Yağışlara dikkat!

 Muğla'da bugün öğleden sonra, gece ve yarın sabah saatlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Kontrolden çıkan araç, arkadan çarptığı aracın altına girdi’de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, park halindeki araca çarparak altına girdi. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi. Park halindeki araç kendisine çarpan aracın üzerinde askıda kalırken, kazanın yaşanma anındaki ilginç görüntüler kameralara yansıdı.
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