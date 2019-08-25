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25.08.2019 - 19:25

Kara deliklerin gerçekten siyah renkte olmadığını keşfeden bilim insanı kimdir? 25 Ağustos ipucu sorusu

Bir online bilgi yarışması için daha heyecan başladı. Her gün binlerce kişinin şansını denediği yarışmanın bu akşamki ipucu sorusu bugün kara delikler ile ilgili oldu. İşte merakla araştırılan 25 Ağustos ipucu sorusu cevabı...

Kara deliklerin gerçekten siyah renkte olmadığını keşfeden bilim insanı kimdir? 25 Ağustos ipucu sorusu

Online bilgi yarışmalarından birinde daha günün sorusu belli oldu. Bu akşam 20:30'da oynanacağı açıklanan yarışmanın bu akşamki ipucu sorusu kara deliklere ilişkin soruldu. İşte 25 Ağustos ipucu sorusu ve cevabı...

SORU

Kara deliklerin gerçekten siyah renkte olmadığını keşfeden bilim insanı kimdir?

CEVAP

Stephen Hawking

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Emine Bulut cinayetiyle ilgili sert sözlerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. (6)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay, yenilir yutulur bir olay değil. Bu ciddi bir vahşet, alçaklık, adiliktir."
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