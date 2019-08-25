Kara deliklerin gerçekten siyah renkte olmadığını keşfeden bilim insanı kimdir? 25 Ağustos ipucu sorusu

Online bilgi yarışmalarından birinde daha günün sorusu belli oldu. Bu akşam 20:30'da oynanacağı açıklanan yarışmanın bu akşamki ipucu sorusu kara deliklere ilişkin soruldu. İşte 25 Ağustos ipucu sorusu ve cevabı...

SORU

Kara deliklerin gerçekten siyah renkte olmadığını keşfeden bilim insanı kimdir?

CEVAP

Stephen Hawking