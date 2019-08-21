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21.08.2019 - 14:13| DHA

Karabağlar'daki yangından geriye kapkara bir tablo kaldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, geçen pazar günü çıkıp, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen, 53 saat süren çabalar sonrasında kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Bölgede nöbet bekleyen ekipler, zaman zaman tüten ve alev alan bölgelere anında müdahale edip söndürüyor. Bu arada 500 hektarlık alanda etkili olan yangında 50 yıllık çam ağaçları tamamen yandı, geriye ise kapkara, acı bir tablo kaldı.

Karabağlar'daki yangından geriye kapkara bir tablo kaldı

 

Karabağlar'ın kırsal Tırazlı Mahallesi'nde pazar günü saat 13.00 sıralarında başlayan orman yangını, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Menderes'e bağlı Ürkmez ile Seferihisar'ın kırsal mahallelerine kadar olan yaklaşık 15 - 20 kilometrelik alanda uzanan yangın, zaman zaman bölgedeki köyleri de tehdit etti. Yangına 19 helikopter, 300 arazöz ve söndürme aracı, bin 200 orman personeli ile müdahale edildi. Yangın 53 saat süren çabalar sonrasında dün kontrol altına alındı.

NÖBETÇİ EKİPLER ANINDA SÖNDÜRÜYOR

Çeşitli illerden takviye gelen ekipler, kendi bölgelerine gönderildi, ancak yangın alanında çok sayıda nöbetçi ekip bırakıldı. Bölgede nöbet bekleyen ekipler, zaman zaman tüten, alev alan bölgelere anında müdahale edip söndürüyor.

Bu arada 500 hektarlık alanda etkili olan yangında 50 yıllık çam ağaçları tamamen yanarken, geriye ise kapkara, acı bir tablo kaldı. Yanan alandaki yaban hayatı yok olurken, bazı üzüm bağları da zarar gördü.

 

Karabağlardaki yangından geriye kapkara bir tablo kaldı

Karabağlardaki yangından geriye kapkara bir tablo kaldı

Karabağlardaki yangından geriye kapkara bir tablo kaldı

Karabağlardaki yangından geriye kapkara bir tablo kaldı

 

Karabağlar'daki yangından geriye kapkara bir tablo kaldıİzmir'in Karabağlar ilçesinde, geçen pazar günü çıkıp, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen, 53 saat süren çabalar sonrasında kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Bölgede nöbet bekleyen ekipler, zaman zaman tüten ve alev alan bölgelere anında müdahale edip söndürüyor. Bu arada 500 hektarlık alanda etkili olan yangında 50 yıllık çam ağaçları tamamen yandı, geriye ise kapkara, acı bir tablo kaldı.
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