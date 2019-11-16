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16.11.2019 - 14:26 |

Karaköy'de genç kızlara saldıran kişinin ilk ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul Karaköy’de yolda yürüyen iki gence saldıran şüphelinin kimliği belli oldu. Adının Semahat Y. olduğu öğrenilen şüphelinin emniyette verdiği ilk ifade de ortaya çıktı.

Karaköy'de genç kızlara saldıran kişinin ilk ifadesi ortaya çıktı!

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre; İstanbul Karaköy'de iki genç kıza saldıran şüphelinin kimliği ve ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin adının Semahat Y. olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin emniyet ifadesinde her şeyi inkar etmesi, kameralara görüntülerine rağmen 'yapmadım, o kişi ben değildim' demesi dikkat çekti. Şüphelinin ayrıca emekli Gıda Mühendisi olduğu belirlendi.

KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM

Şüpheli Semahat Y.'ye neden saldırdığı "Yok öyle bir şey yok. Kesinlikle kabul etmiyorum. O kişi ben değilim. Ben Galatasaray Lisesi'nin orada, Meşrutiyet Caddesi'nde bir hanın içinde adı olmayan atölye ofis yerindeydim. Benim çalışma alanımdır orası… Aktif bir yer değildir. Oradaydım" dedi.

Şüpheli ayrıca emniyetin "Bu hususta tanığınız veya içeride kamera kaydı var mıdır?" sorusuna "İçeride yalnızdım, kamera da yoktur. Saat: 15:00 – 17:00 arasında Meşrutiyet Caddesi üzerindeki bir kafeye 3-4 defa gittim. Kahve içtim" dedi.

Şüpheli ifadesinin devamında şu satırlara yer verdi:

"Ben görüntüleri kabul etmiyorum. Daha doğrusu o kişi ben değilim. Bugün Karaköy'e gitmedim. Polis benzetmişse şikayetçilerin benzetmesi doğaldır. Psikolojik bir rahatsızlığım yok. Kullandığım bir ilaç yok. Olay günü yani 15 Kasım 2019'da Marmaray'ı kullanmadım. Şikayette bulunan kişileri tanımıyorum, aramızda da bir husumet yok. Üzerime atılı suçlamayı reddiyorum. Ben bütün gün Galatasaray Lisesi civarındaydım. Kamera görüntülerindeki kişi de ben değilim."

 

El Bab'da meydana gelen bombalı saldırı kameradaSuriye’de Zeytindalı Harekat bölgesinde yer alan El Bab kentinde patlama meydana geldi. Garaj bölgesinde düzenlenen bombalı araçlı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almayan PKK/YPG terör örgütü, DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef almaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
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