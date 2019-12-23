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23.12.2019 - 14:56 | | DHA

Karantina bölgesinden fotoğraf! Böyle görüntülendiler

Ruam hastalığı nedeniyle karantina uygulanan Büyükada'da ormanlık alanda dolaşan atlar kameraya yansıdı

Karantina bölgesinden fotoğraf! Böyle görüntülendiler

81 atın itlaf edildiği Büyükada'da Ruam hastalığı sebebiyle atların faytonlara koşulması 3 ay süre ile durduruldu. Karar sonrası atların ahıra çekildiği, karantina uygulanacağı belirtilmişti. Ayrıca valilikten yapılan açıklamada Adalar'da bulunan başıboş hayvanların sahiplerine de para cezası kesileceği açıklanmıştı.

Bugün öğle saatlerinde Büyükada'da şehir merkezine yakın bir noktada ormanlık alanda bekleyen 6 at görüntülendi. Ahıra yakın bir yerde duran atların başında kimsenin bulunmaması dikkat çekti.

Karantina bölgesinden fotoğraf Böyle görüntülendiler

Karantina bölgesinden fotoğraf Böyle görüntülendiler

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