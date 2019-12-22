Karavanla seyahat rehberi

İstediğin an istediğin yere gidebilmek, her sabah farklı bir manzaraya uyanmak, uçak bileti, otel rezervasyonuyla uğraşmamak gibi nedenlerle karavanla seyahat, özgürlüğüne düşkün gezginlerin gözdesi. Türkiye’de de karavan kültürüne ilgi artıyor. Öyle ki karavanı olmayanlar bile sosyal medyada, karavanla seyahat hakkında yazıları ve videoları yakından takip ediyorlar.

Karavan almak isteyenler için birçok seçenek var. Fiyatları ise aracın durumu, yalıtımı, tuvalet, banyo, araç içi mobilyalar, elektrik, su tesisatları gibi birçok konu nedeniyle değişkenlik gösteriyor.

Motokaravan almak isteyen bir kişi ortalama 100.000 TL’den 500.000 TL’ye kadar bir araç bulabiliyor. Ayrıca ticari araçları da karavana dönüştürmek mümkün. Bu araçlar için birçok şirket ortalama 80.000 TL’den dönüştürme hizmeti veriyor. Henüz karavan almak için birikimi olmayanlar ise kiralık karavanları tercih ediyor. Bu karavanların ücreti de ortalama 300 TL ile 500 TL aralığında. Özelliklerine göre bu fiyatlar artabiliyor. Uzun yıllardır kamp-karavan tutkusu bulunan oyuncu, yönetmen İlker Yiğen ile işlerinden istifa edip karavanlarıyla seyahat eden ve seyahatlerini Trail of Us isimli YouTube ve Instagram sayfarında paylaşan Burçin ve Erdi Vahid çiftinden karavanla seyahat hakkında bilgi aldık.

Fiyatlar değişiyor

Karavan fiyatları sahip oldukları özelliklere göre değişiklik gösteriyor. Karavan almak isteyenlerin öncelikle çekme karavan mı, motokaravan mı alacaklarına karar vermeleri gerekiyor. İlker Yiğen, motokaravan tercih ettiklerini belirterek “Aracımızı 29.000 TL’ye satın aldık. Çok şanslıydık çünkü 2002 model 143 bin kilometrede bir araç bulduk. Ama son zamanlarda genele baktığımızda karavana çevirmek için satın alınan araçların fiyatları 45.000 TL-70.000 TL aralığında. Karavan yapım maliyetleri kişilerin yaşam tarzlarına ve kullanım ihtiyaçlarına göre değişiklik gösteriyor. Bizim tercih ettiğimiz tasarımın maliyeti araç dahil 90.000 TL civarında” diyor.

Yiğen’in verdiği bilgilere göre “Karavan yapacağım aracın kilometresi düşük olsun, motoru sağlam ve son model Avrupa markalarından oluşan donanımlara sahip olsun” diyen birinin ödeyeceği minimum tutar 300 bin TL civarında.

Yiğen şu detayları aktarıyor: “Ortalama standartlara sahip bir karavan yapmak-yaptırmak istiyorsanız, 120.000 TL-250.000 TL civarında harcama yapmanız gerekiyor. Elinizden kesme, biçme işi geliyorsa karavanınızı kendiniz yapabilirsiniz. Bu yöntemle 40.000 TL’ye alınan aracınızın içini yerli markalarla 25.000 TL-30.000 TL’ye tamamlayabiliyorsunuz.”

Ev konforunu aratmıyor

Burçin ve Erdi Vahid karavanla seyahat etmenin birçok olumlu yanının olduğunu söylüyor. Seyahatte maliyetleri düşürecek bir yöntem ararken karavan fikrini bulduklarını aktaran çift “Araştırdıkça daha fazla artılarını görmeye başladık. Seyahat ederken ev konforundan çok da uzaklaşmadığımız, kendi alanımız olan, daha az yıpratıcı ve daha sürdürebilir bir yol olduğuna karar verdik” diyor.

Gezgin çiftin, karavan almayı düşünenlere önerileri ise şöyle: “Nasıl ki her ev farklıysa, karavanların da kişisel ihtiyaçlara göre farklı olması gerektiğine inanıyoruz. O yüzden her şeyden önce kendi rahatınızı düşünerek araç tercih edin. Bizim karavanımız standart karavanlara göre küçük sayılabilir. Fakat bizim amacımız tek bir araçla tam zamanlı seyahat etmek olduğundan, şehirlere de rahat girip çıkabileceğimiz, hızlı hareket edebileceğimiz, hantal olmayan çevik bir araç almak istemiştik. Başta bu yadırgansa da tercihimizin doğruluğunu Avrupa turu boyunca çok hissettik. Bu işin tek bir doğrusu ya da herkese uyumlu bir formülü olduğunu düşünmüyoruz. Kendiniz için en doğrusuna yaşayarak, araştırarak ve deneyimleyerek karar vermeniz bizce sizi en mutlu olduğunuz sonuca götürecektir.”

Burçin ve Erdi Vahid, Mars ismini verdikleri karavanlarıyla geziyor, deneyimlerini takipçileriyle paylaşıyorlar.

Şubatta fuar düzenlenecek

Karavan kültürüne ilgisi bulunanlar için yurt içi ve yurt dışında birçok karavan fuarı düzenleniyor. Bu fuarlardan Camp and Caravan İstanbul 21 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak.

Karavan almadan önce önce bu fuarlara gidilmesini ve mutlaka çeşitli karavan türlerinin denenmesi gerektigini belirten İlker Yiğen, “Gerçekten ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek bir karavanı satın almalı ya da tasarlamalısınız. Biz camper modelleri, alkovenli modelleri ve çekme karavan denedik. Gördük ki bizim tarzımıza şu an camper tarzındaki karavanlar uyuyor. Bizim gibi hızlı hareket ediyorsanız camper tarzında bir karavan öneririz” diyor. 4-5 kişilik bir aile için ise alkovenli motokaravanları tavsiye eden Yiğen, şunları söylüyor: “Camper tarzındaki karavanlara göre daha geniş ve ferah oluyorlar. Bir diğer seçenekse çekme karavan. Gittiğiniz bir noktada uzun süre kalacaksanız ve konfor arıyorsanız çekme karavanın rahatlığı paha biçilemez. Türler, detaylı incelenmeli. Biz de bu türleri göstermek ve karavan meraklılarını bilgilendirmek için bir YouTube kanalı açtık.”

İlker Yiğen ve Esra Amira karavan seçmeden önce farklı karavan türlerinin denenmesini öneriyor.

Yasal prosedürler

Karavan satın almak ya da aracını karavana dönüştürmek isteyenler için anahtar teslim hizmet veren birçok firma var. Ancak tüm süreci kendisi yapmak isteyenlerin takip etmesi gereken birçok prosedür bulunuyor.

Bir araç alıp iç tasarım, tesisat dahil 25.000 TL harcayan Vahid çiftinin izlediği prosedürler şöyle:

N1 sınıfından M1 sınıfına araç dönüştürme konusunda deneyimli bir mühendislik firmasıyla anlaştık.

Karavan mevzuatına uygun şekilde araç iç tasarımına karar verdik ve mühendislik firmasına tasarımımızı onaylattık.

Tasarımda kullanılacak malzemelerle ağırlık hesabı yaptık ve bu ağırlığın aracımızın taşıyabileceği azami yüke uygunluğunu kontrol ettik.

Tasarıma uygun aracın yapım sürecine başladık.

Araç yapım süreci bitince iç tasarımdaki her bir parçanın ölçüsü yeniden alındı ve mühendislik firması tarafından birebir projelendirme yapıldı.

TSE başvuruları yapıldı ve projenin doğruluğu araç içinde yapılan inceleme ve kantar süreciyle kontrol edildi.

TSE tarafından projemize onay alınca belgelerle ve tadilata ait bir faturayla aracımız yeniden muayeneye girdi.

Muayeneden ve TSE’den aldığımız belgelerle notere gittik ve ruhsatımızı kamyonetten motokaravan’a çevirdik.