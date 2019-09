‘Karbon salınımında bir numara ülkeyiz’

Türkiye’de her yıl ortalama 2 bin 500 orman yangını meydana geldiğini, bu yangınlarda 10 bin hektarlık orman alanının küle döndüğünü söyleyen Prof. Dr. Tolunay, “Ormanları kaybettikçe, ağaçların depoladığı karbon havaya karışıyor. Atmosfere yükselen karbon küresel ısınmanın başlıca nedenlerinden. Türkiye’de her yıl yanan ormanların 4 katı büyüklüğündeki ormanlık alan, madencilik başta olmak üzere başka kullanımlara tahsisi ediliyor. Son yıllarda Türkiye genelinde orman kayıpları nedeniyle inanılmaz bir karbon salımı mevcut. AB ülkeleri arasında bu konuda en kötü durumdaki ülkeyiz” dedi.



Türkiye ormanlarında toplam stoklanmış karbon miktarı 1.2 milyar ton olduğunubelirten Prof. Dr. Tolunay şöyle devam etti:



“Türkiye ormanlarında yılda ortalama depolanan karbon miktarı 10 milyon ton civarında. Karbon bitki ve ağaçların doğal besin kaynağı. Ağaçlar karbonu emerek havayı temizliyor. Dökülen yapraklar, dallar ve bitkiler oprak için organik besin haline geliyor. AB’ye göre inanılmaz bir karbon salınımı söz konusu. Sera gazı salımlarını 1990 yılına kıyasla en fazla artıran ülkeyiz.”



Ormanlarda açılan maden sahaları, HES, RES VE JES’ler başta olmak üzere yanlış kullanımlar nedeniyle her yıl 35-40 bin hektar ormanlık alanın kaybedildiğini vurgulayan Tolunay, “Atmosferdeki karbondioksit miktarı geçtiğimiz Haziran ayında, insanlığın ortaya çıkışından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Fransa’da her yaz yüzlerce insan ölüyor. Türkiye’de bu konuda kayıt yok. İnsanlar ölüyor ama kimse neden öldüğünü bilmiyor. Seller, kuraklık, hortumlar, sıcak veya soğuk hava dalgaları gibi ekstrem olayların bir nedeni de ormanların yok olmasından kaynaklanıyor.”