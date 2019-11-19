Kardeşi ve sevgilisine kurşun yağdırmıştı... Kan donduran ifadeler

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuksuz yargılanan baba Abdulkadir Yıldırım ile Atlı'nın babası Şenol ile annesi Sebahat Atlı hazır bulundu. Tutuklu sanık Abdulvahap Yıldırım ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşma salonuna bağlandı.

Mahkeme başkanı tarafından iddianame ve dosyaya gelen belgeler okundu.



Sanık Abdulvahap Yıldırım, savunmasında, yaşadığı olaylardan dolayı psikolojisinin çok bozuk olduğunu ve ifade verebilecek durumda olmadığını belirtti.

Sanık Abdulkadir Yıldırım ise kızının evden kaçtığını öğrenince hemen polis merkezine gittiğini ancak sonuç alamadığını ve kızını bulmak için kendi imkanlarıyla çalışma başlattığını iddia etti.

Kızının Kırklareli'nde Caner Atlı'nın yanında olduğunu tespit ettiğini aktaran Yıldırım, kente gelerek tanıştığı Atlı'nın evine gittiklerini anlattı.

Sanık Yıldırım, kızını gördüğünde "İster bizimle gel, istersen burada kal." dediğini öne sürerek, "Caner ayağa kalkarak, 'Siz buradan kimseyi alamazsınız.' diyerek sinkaflı kelimeler kullandı. Ben de o sırada kalktım, kapıya yönelirken silah sesleri duydum. Oğlumun elinde silah gördüm. Oğlum çevreye rast gele ateş ediyordu. Üzerine atladım ve oğlumu arabaya bindirerek bölgeden uzaklaştık. Silah oğluma aitti ancak ruhsatı yoktu." diye konuştu.

Ardından mahkeme heyeti tarafından Yıldırım'a olay günü kullanılan silah gösterilerek teyit alındı.

"Olayların tüm sorumlusu kızın babasıdır"

Maktul Caner Atlı'nın annesi Sebahat Atlı, olayların tüm sorumlusunun kızın babası olduğunu öne sürdü.

Olay günü eşiyle evlerine geldiklerinde Tuğba'yı görünce çok şaşırdıklarını dile getiren Atlı, kızı evine dönmesi için uzun süre ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olmadığını kaydetti.

Bir süre sonra kızın babası ile kardeşinin geldiğini ifade eden anne Atlı, şöyle devam etti:

"Kız sürekli 'Eve dönersem babam beni yaşatmaz.' diyordu. Kızın ailesiyle bir süre evin bahçesinde konuşuldu, kız ailesiyle gitmeyi kabul etmeyince baba sinirlenerek ayağa kalktı ve oğluna işaret etti. Oğlu da belinden çıkardığı silahla önce Caner'e sonra Tuğba'ya ateş etti. Kıza 8, Caner'e ise 2 el ateş ederek öldürdü. Daha sonra baba oğluna 'Burada işimiz bitti.' diyerek ve kızının üstüne basarak kaçtı."

Baba Şenol Atlı'nın da ifadesinin alınmasının ardından duruşmaya yarına kadar ara verildi. Bu arada geçen eylül ayında tutuksuz yargılanmasına yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine tutuklanan baba Yıldırım'ın, mahkeme heyetince yapılan tutukluluk ara değerlendirmesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İddianameden

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 10 Eylül 2018'de Tuğba Yıldırım ile birlikte yaşadığı Caner Atlı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, baba Abdulkadir Yıldırım ve oğlu Abdulvahap Yıldırım hakkında, eylem birliği içerisinde tasarlayarak cinayetleri işledikleri iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.