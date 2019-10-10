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10.10.2019 - 09:16 |

Karısını doğum sırasında kaybeden eşten yürek burkan paylaşım

İzmir'de bebeğini dünyaya getirirken hayatını kaybeden Huriye Çay, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Bebeğini kucağına alamadan hayata veda eden genç kadın memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verilirken, eşi Mehmet Ali Çay'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım yürek burktu.

Karısını doğum sırasında kaybeden eşten yürek burkan paylaşım

Yeni Asır’da yer alan habere göre, İzmir'de bebeğini dünyaya getirirken hayatını kaybeden Huriye Çay, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Buca'da pide salonu işleten Mehmet Ali Çay ile 3 yıl önce evlendiği eşi Huriye Çay, dünyaya gelecek ilk bebeklerini kucaklarına almanın hayali ile yanıp tutuşuyordu.

"BENİM CANIM GİTSEYDİ"

Özel bir hastanede doğuma giden Huriye Çay, önceki gün sabaha karşı bir erkek bebek dünyaya getirirken aniden kalbi durdu. Genç kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ölümü ailesini yasa boğdu. Bebeğini kucağına alamadan hayata veda eden genç kadın memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verilirken, eşi Mehmet Ali Çay'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım yürek burktu. Çay, ölen eşinin ardından "Canım aşkım seni çok seviyorum, Allah mekanını cennet etsin. Bir tanem olmadı beni bırakıp gitmek. Keşke benim canım gitseydi" ifadelerini kullandı.

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
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