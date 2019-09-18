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18.09.2019 - 13:32 | | DHA

Karısının söylediği şeyi duyduktan yarım saat sonra fenalaşıp öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşinin boşanmak istediğini söylediği Mustafa Uslu (44), yarım saat sonra, denetimli serbestlık kapsamında temizlik görevlisi olarak çalıştığı caminin bahçesinde fenalaşıp, öldü. Olayı haber alıp camiye gelen eşi Fehime Uslu (37), "Keşke ben ölseydim, sen ölmeseydin" diyerek gözyaşı döktü.

Karısının söylediği şeyi duyduktan yarım saat sonra fenalaşıp öldü

Darp nedeniyle 5 yıl hapis cezası alan, denetimli serbestlik yasasından yararlanıp İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki Göçmen Camii'nde çalışan Mustafa Uslu, cami bahçesinde temizlik yaparken fenalaştı. Durumu fark eden cami imamı, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Uslu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Acı haberi alıp, olay yerine gelen eşi Fehime Uslu, eşinin cansız bedenini görünce, "Keşke ben ölseydim sen ölmeseydin" diyerek gözyaşı döktü. Uslu, olaydan yarım saat önce eve gelen eşine 'Boşanalım' dediğini belirtti.

Mustafa Uslu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Karısının söylediği şeyi duyduktan yarım saat sonra fenalaşıp öldü

Kuzey Marmara otoyolunda can pazarı kameradaKuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana gelen kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde adeta can pazarı yaşanırken, kazada bir kişi ölmüş iki kişi yaralanmıştı.
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