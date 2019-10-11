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11.10.2019 - 07:50 | | PAŞA ALYURT Ankara

Katliam kurbanları anıldı

Ankara’da terör örgütü DAEŞ tarafından düzenlenen ve 103 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının üzerinden dört yıl geçti. Ankara Garı önünde dün düzenlenen anmada, hayatını kaybedenlerin isimleri okunarak saygı duruşunda bulunuldu. Anmaya katılanlar, CHP milletvekillerine, Meclis’ten geçen Irak ve Suriye tezkeresine, “evet” oyu kullandıkları için tepki gösterdi.

Katliam kurbanları anıldı

 

Kanlı terör saldırısı 10 Ekim 2015’te Ankara’da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’nde yaşandı. Terör örgütü DAEŞ mensupları, gar önünde katılımcıların toplandığı sırada üzerlerindeki bomba düzeneklerini art arda patlatmıştı. Miting için toplanan kalabalığı hedef alan saldırıda en küçüğü 8 yaşında, 103 kişi hayatını kaybederken, 48’i ağır 391 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından üç gün ulusal yas ilan edilmişti.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğündeki bir grup, saldırının 4’üncü yılında anma programı için Ankara Garı önünde bir araya geldi. Katılımcılar, terör saldırısında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu pankart açtı. Bir süre oturma eylemi yapan gruptakiler, daha sonra hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu anıta kırmızı karanfil bıraktı. Törene bazı CHP ve HDP milletvekilleri ile ölenlerin yakınları ve saldırıda yaralananlar da katıldı.

Alanda toplanan bazı vatandaşlar, anma törenine katılan CHP milletvekillerine, Irak ve Suriye tezkeresine “evet” oyu kullandıkları için tepki göstererek, bir süre yuhaladı.

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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