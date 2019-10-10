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10.10.2019 - 11:35 | | İHA

Kayalıklarda mahsur kalan gençler 5 saat kurtarılmayı bekledi!

Sivas’ta kayalıklara düşen cep telefonunu almaya çalışan iki genç mahsur kaldı, mahsur kalan gençleri AFAD ekipleri başarılı bir operasyonla kurtardı.

Kayalıklarda mahsur kalan gençler 5 saat kurtarılmayı bekledi!

Olay, sabah saatlerinde Yukarı Tekke mevkisinde meydana geldi. Saat 04.00 sularında Yukarı Tekke mevkisindeki kayalıklarda oturup sohbet eden iki gençten biri cep telefonunu kayalıklara düşürdü. Düşen telefonu almak için kayalıklara inen gençler bir daha geri çıkamadı. Telefonlarına da ulaşamayan gençler kurtarma ekiplerini arayıp yardım da isteyemedi. Günün aydınlanmasıyla vatandaşlar yardım bekleyen iki genci fark etti. Durum 112’ye bildirilince bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Kayalıklarda mahsur kalan gençler 5 saat kurtarılmayı bekledi

AFAD ekiplerinin başarılı operasyonu ile gençler mahsur kaldıkları yerden çıkartıldı. Yaklaşık beş saat sonra kurtarılan gençler açıklama yapmak istemedi.

 

Tuvalete gitme bahanesiyle polisten kaçan şüpheli yakalandıAdliyeye götürüldüğü sırada tuvalete gideceğini söyleyip içinde bulunduğu polis aracının durmasını sağlayarak kaçan şüpheli Esenyurt'ta yakalandı.
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