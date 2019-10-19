19.10.2019 - 22:44 |
Kaymakamlık sınavı giriş yerleri belli oldu mu? Kaymakamlık sınavı ne zaman?
19-25 Eylül 2019 Tarihleri arasında alınan Kaymakamlık sınavı başvuruları sonrasında, Kaymakamlık sınavına başvuru yapan adaylar, sınav giriş yerleri merak etmeye başladı. Peki ÖSYM, Kaymakamlık sınav giriş belgelerini yayımladı mı? Kaymakamlık sınavı ne zaman uygulanacak?
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (Kaymakamlık Giriş Sınavı) ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Kaymakamlık sınavına başvuru yapan adayların bilmesi gereken bilgiler haberimizde.
KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Kaymakamlık sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM, Kaymakamlık sınav giriş yerlerini belirlediğinde haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.
KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?
Kaymakamlık sınavı 9 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.