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13.10.2019 - 12:51 | | DHA

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda, Suriye ile Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün sözde savaşçı birliğinden olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda, Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen A.S.H., İ.E. ve M.H.M.'nin Kayseri'de olduğunu belirledi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında Suriye ve Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütünün sözde savaşçı birliğinden olduğu iddia edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada örgütsel materyaller ele geçirildi. 3 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Eşinden boşandı paraşütle atlayarak kutladıBursa’da, geçen yıl eşinden boşanmak için açtığı davanın ilk duruşmasının ardından adliye önünde davul ile darbuka çaldırarak, oynayan ve kına dağıtan Meryem Karaş'ın (49) davası sonuçlandı. Eşinden boşanan ve paraşütle indiği alanda lokma dağıtan Karaş, "Boşandığım zaman uçacaktım, diye söz vermiştim; uçtum" dedi.
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