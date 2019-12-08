MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Kaza yaptı pişkinliği pes dedirtti: Öpüyorum sizi
ABONE OL
08.12.2019 - 21:14 | | DHA

Kaza yaptı pişkinliği pes dedirtti: Öpüyorum sizi

Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda alkollü olduğu iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yeşil alana çıktı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralanırken TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza yaptı pişkinliği pes dedirtti: Öpüyorum sizi

Kaza, saat 18.30 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 42 EF 191 plakalı otomobil, yeşil alana çıkıp tekrar yola düştü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişiden ikisi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde otomobil sürücüsü Cemal Uygun'un 104 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza yaptı pişkinliği pes dedirtti: Öpüyorum sizi

Kaza sonrası başka bir araçla olay yerine gelen Uygun'un yakını kameraları görünce, "Merhaba, çok güzel Allah razı olsun. Kaza yapmışlar mutlu oldun mu, mutlu oldun mu.  Beni de çek, yayınla. Öpüyorum sizi." dedi.

Otomobil sürücüsü Sultanbeyli polis merkezine gönderildi. Kaza nedeniyle Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla otoparka alındı.

Otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza yaptı pişkinliği pes dedirtti: Öpüyorum sizi

    Kaza yaptı pişkinliği pes dedirtti: Öpüyorum siziSultanbeyli TEM Otoyolu'nda alkollü olduğu iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yeşil alana çıktı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralanırken TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Feci kaza! Kızının kanlı ayakkabılarını görünce sinir krizi geçirdi

    Feci kaza! Kızının kanlı ayakkabılarını görünce sinir krizi geçirdi

    EDHO 151. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tufan bu kez...

    EDHO 151. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tufan bu kez...

    Güvercin 3. son bölümde Ökkeş, Bedir'i vurdu! 4. yeni bölüm fragmanı...

    Güvercin 3. son bölümde Ökkeş, Bedir'i vurdu! 4. yeni bölüm fragmanı...

    Şampiyon 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 12. son bölümde Derviş'ten Fırat'a büyük hamle

    Şampiyon 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 12. son bölümde Derviş'ten Fırat'a büyük hamle

    Sıradaki Haber