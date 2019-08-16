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16.08.2019 - 08:21| İSTANBUL DHA

Kazada yaralanan trafik polisi şehit oldu

Sancaktepe’de yol kenarındaki ağaçların sulanması sırasında kayganlaşan yolda trafik polisi Ali Ulaş, motosikletinin hakimiyetini kaybederek devrildi. Ulaş, şehit oldu.

Kazada yaralanan trafik polisi şehit oldu

Kaza, Sancaktepe TEM bağlantı yolu Samandıra mevkiinde meydana geldi. Ağaçların sulanması sırasında yola akan suyun zemini kayganlaştırması sonucu motosikletiyle geçen trafik polisi Ulaş, kontrolü kaybetti. Motosikletiyle metrelerce sürüklenen Ulaş’ın sol bacağı koptu. Tedavi altına alınan Ulaş, kopan ayağının mikro cerrahi tarafından yerine dikilmesi için ameliyata alındı. Ancak Ulaş, şehit oldu.

Fıskiye tehlikesi

Yol kenarında fıskiyelerden yola akan su sürücüler için büyük tehlike oluyor. İleri sürüş Uzmanı Murat Günarslan, “Burada ‘aqua plank’ (suda kızaklama) dediğimiz hadise meydana geliyor. Otomobiller çok hızlı geldiği için kuru asfalttan suyun üzerine geldiklerinde lastiğin üzerindeki yağmur kanaları suyu tahliye edemiyor ve otomobilin bir anda asfalta olan tutunması bittiği için suyun üzerinde kayıyor” dedi.

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