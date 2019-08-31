Kazaya giden itfaiye ekibi kaza yaptı! Yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde, Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafik kazasına müdahale etmeye giden 01 ETS 91 plakalı CANKUR itfaiye aracı, Ferhat Suren yönetimindeki 06 DT 7425 kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan CANKUR aracı, kavşakta, park halindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait çiçek diken belediye işçilerinin getirdiği minibüse çarpıp, devrildi. Kazada, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ailesiyle yürüyen çocuklara bıçakla saldırdıGürcistan'da bir kadın, sokak ortasında annesi ile yürüyen bir çocuğu yüzünden bıçakladı ve arkada babasıyla yürüyen diğer çocuğa da saldırmaya çalıştı. Olay yerinden yürüyerek uzaklaşan kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.