KazdÄ±klarÄ± Ã§ukurda suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±lar!

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, ilÃ§eye baÄŸlÄ± DeÅŸtiÄŸin Mahallesi Hasan Ã‡eÅŸmesi mevkiindeki ormanlÄ±k alanda izinsiz kazÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine harekete geÃ§ti.Â Ekipler, belirlenen adrese operasyon dÃ¼zenledi.
BaskÄ±nda, Y.E.Y.Â (30), B.K.(40)Â ve Ä°.Y.Â (50), kazÄ± yaptÄ±klarÄ± 25 metrelik Ã§ukurdaÂ suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±. ÅžÃ¼pheliler, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, bÃ¶lgede yapÄ±lan aramadaÂ 4 el feneri, akÃ¼, adaptÃ¶r, gaz maskesi, 2 telsiz ve Ã§eÅŸitli kazÄ± malzemeleri ele geÃ§irildi.
ÅžÃ¼phelilerÂ sorgulanmak Ã¼zere karakola gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
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