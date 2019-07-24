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24.07.2019 - 17:00| AA

Kediyi köpeğe parçalatan 3 çocuk gözaltına alındı

Adana'da yakaladıkları gebe kediyi köpeğin önüne atıp parçalattığı iddia edilen 3 çocuk gözaltına alındı.

Kediyi köpeğe parçalatan 3 çocuk gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde yakaladıkları gebe kediyi köpeğin önüne atıp parçalatmasını üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenen 13 yaşındaki H.P, M.Ü. ve A.Y, gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Defne Caddesi'nde, bakkal Zehra Kuşçu'ya ait "Çıtır" isimli kedi, pitbull cinsi köpek tarafından telef edilmişti. Kuşçu, kediyi tutarak köpeğin önüne atıp parçalatan 3 kişi hakkında şikayetçi olmuştu.

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