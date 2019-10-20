MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKendi romanını uyarlayacak
20.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Kendi romanını uyarlayacak

En son 2014 tarihli “Yıldız Haritası”nı yöneten Kanadalı yaratıcı sinemacı David Cronenberg’in yeni projesi belli oldu.

Kendi romanını uyarlayacak

Yönetmen, 2014’te kaleme aldığı “Consumed” adlı romanın uyarlaması için Netflix’le anlaştı. Mini dizi olması planlanan “Consumed”, yönetmenin geçmiş televizyon yapımı tecrübelerine kıyasla daha ayrıntılı bir yapım olacak. Cronenberg’in Türkçede “Tüketilmiş” adıyla çıkan romanı, ilginç haberler peşinde dünyayı gezen internet gazetecisi Nathan-Naomi çifti etrafında gelişiyor.

Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

6 arkadaşın alkollü eğlencesi ölümle bitti!

6 arkadaşın alkollü eğlencesi ölümle bitti!

Sınırda sessizlik

Sınırda sessizlik

FETÖ’nün Meksika imamı yakalandı

FETÖ’nün Meksika imamı yakalandı

‘Tayyip dede’ye sesini duyurdu

‘Tayyip dede’ye sesini duyurdu

Sıradaki Haber