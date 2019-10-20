20.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Kendi romanını uyarlayacak
En son 2014 tarihli “Yıldız Haritası”nı yöneten Kanadalı yaratıcı sinemacı David Cronenberg’in yeni projesi belli oldu.
Yönetmen, 2014’te kaleme aldığı “Consumed” adlı romanın uyarlaması için Netflix’le anlaştı. Mini dizi olması planlanan “Consumed”, yönetmenin geçmiş televizyon yapımı tecrübelerine kıyasla daha ayrıntılı bir yapım olacak. Cronenberg’in Türkçede “Tüketilmiş” adıyla çıkan romanı, ilginç haberler peşinde dünyayı gezen internet gazetecisi Nathan-Naomi çifti etrafında gelişiyor.