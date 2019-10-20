Kendi romanını uyarlayacak

Yönetmen, 2014’te kaleme aldığı “Consumed” adlı romanın uyarlaması için Netflix’le anlaştı. Mini dizi olması planlanan “Consumed”, yönetmenin geçmiş televizyon yapımı tecrübelerine kıyasla daha ayrıntılı bir yapım olacak. Cronenberg’in Türkçede “Tüketilmiş” adıyla çıkan romanı, ilginç haberler peşinde dünyayı gezen internet gazetecisi Nathan-Naomi çifti etrafında gelişiyor.



