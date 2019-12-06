Kerebiç nedir, nasıl yapılır? Kerebiç tatlısı tarifi

Kerebiç tatlısı nasıl yapılır? En pratik kerebiç tarifini sizler için derledik. İşte kerebiç için gerekli malzemeler ve tatlının yapılışı.

KEREBİÇ TARİFİ

1 yumurta

125 gr vita yağı (oda ısısında)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

1 Türk kahvesi fincanı pudra şekeri

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı irmik

İç malzeme;

1 su bardağı iri kırılmış ceviz

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için;

Pudra şekeri

Çöven otu kökü

KEREBİÇ NASIL YAPILIR?

Hamur için tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp 5 dakika yoğurun. Hazır olan hamuru 15 dk dinlendirin. İç olan ceviz, şeker ve tarçını karıştırın. Hamurdan ceviz gibi parçalar koparın. Kopardığınız parçayı içli köfte yapar gibi parmağınızla oyuz, iç kısmını ceviz ile doldurup kapatın. Yuvarlayıp kerebiç kalıbına bastırın. Hazırladığınız kerebiçleri fırın tepsisine dizip 175 derece fırında hafiften kızarana kadar pişirin. Fırından çıkınca soğutun üzerine pudra şekeri serpin.

Çöven sosu için;

2 adet çöven otu kökü

4-5 su bardağı pudra şekeri

4 su bardağı su

Sosun yapılışı:

Çöven otu köklerini iyice yıkayıp suyu ekleyin. Bu şekilde 1 gece bekletip ardından 2 saat kadar kaynatın. Suyu azalırsa su ilavesi yapın. Süre dolunca altını kapatıp süzün ve şekeri ekleyip eritin. Ilıyınca mikser ile 1 saat kadar çırpın.