‘Kervancı Ali’ kayyumdan sonra paraları kaçırmış

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde FETÖ/PDY’nin finans yapılanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, 2015 yılında kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlı şirketlerinde görevli yönetici ve çalışanlarına geçtiğimiz hafta operasyon başlatmış ve holding bünyesindeki 29 şirketi kapsayan soruşturmada 27 kişi gözaltına alınırken 14’ü tutuklanıp 13’ü serbest kalmıştı.

İlki 10 milyon dolar

MASAK tarafından yapılan incelemede, FETÖ elebaşı tarafından “Kervancı Ali” olarak adlandırılan Ali Katırcıoğlu’nun oğlu Mustafa Talat Katırcıoğlu’nun Kadıköy’deki bir banka şubesinde bulunan hesabına kardeşi Abdullah Katırcıoğlu’nun vekalet ettiği ve 14 Mayıs 2015 tarihinde Ali Katırcıoğlu’nun hesabından dört parça halinde “Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş’ye hisse devir bedeline mahsuben” açıklaması ile 10 milyon dolar gönderildiği belirlendi.

10 milyon doların Mustafa Talat Katırcıoğlu’nun kendi adına olan ABD’deki hesabına aktarıldığı, bankaya da Mustafa Talat Katırcıoğlu’nun bundan sonra yurt dışında yaşayacağı için ortağı olduğu firmalardan ayrıldığı ve yapılan transferin hisse devir bedeli olarak gönderildiğinin beyan edildiği belirlendi.

Araştırmaların devamında 2015 yılı Mart ayında Güney Afrika’ya kaçan Ali Katırcıoğlu’nun, Kadıköy’deki bir banka şubesindeki hesabına oğlu Abdullah Katırcıoğlu tarafından holding ve bazı şirketlere kayyum atandıktan bir gün sonra, 18 Kasım 2015 günü 12 milyon 500 bin dolar gönderildi. Bu paranın Abdullah Katırcıoğlu’nun hesabına daha sonra kayyum atanan Akasya Yapı’nın hesabından aktarıldığı tespit edildi.

10 yılda 53 işlem 16.7 milyon dolar

Örgüt içerisinde “Kervancı Ali abi” olarak bilinen Ali Katırcıoğlu’nun Kadıköy’deki bir banka şubesindeki hesabında geriye dönük yapılan hesap incelemesinde ise 2005 ile 2015 yılları arasında Güney Afrika’ya 53 işlem üzerinden 16 milyon 745 bin dolar para aktarıldığı tespit edildi.