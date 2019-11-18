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18.11.2019 - 09:15 | | DHA

Keşan'da 28 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan kamyonette yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 28 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.A. ve B.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Keşan'da 28 kaçak göçmen yakalandı

Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Keşan-İpsala karayolu üzerine H.A. yönetimindeki kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Afganistan uyruklu 3'ü çocuk, 6'sı kadın 28 kaçak göçmen yakalandı. Organizasyonluk yaptıkları belirlenen sürücü H.A. ve araçta bulunan B.A., gözaltına alındı. Araçta ayrıca 1 şişme bot ve aparatları ele geçirildi.

Kaçak göçmen ve şüpheliler, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen H.A. ve B.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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