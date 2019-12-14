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14.12.2019 - 08:57 |

"Keşke sadece dans etselerdi"

İstanbul Kadıköy'de, Şilili kadınların dünyaya yayılan danslı protestosu 'Las Tesis' için toplanan kadınlara polisin müdahale etmesine gelen eleştirilere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cevap geldi.

"Keşke sadece dans etselerdi"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Kadıköy'deki eylemle ilgili yazısıyla ilgili olarak Süleyman Soylu'dan gelen cevaba yer verdi. Soylu cevabında protestocu kadınlarla ilgili olarak "Keşke sadece dans etselerdi." ifadelerini kullandı.

İŞTE ÖZKÖK'ÜN KÖŞESİNDE PAYLAŞTIĞI MEKTUBUN İLGİLİ KISMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kadın cinayetleri ve dansçı kadınların gözaltına alınması konularındaki yazıma bir mektupla cevap verdi.

KADIN KONUSUNUN KUTUPLAŞTIRILMASI ÇOK SAKINCALI

Söz konusu eyleme izin verilmiştir.

Elbette ki sivil toplum örgütlerinin toplumun bütün kesimlerinin istisnasız herkesin desteğine, işbirliğine, gönül birliğine ihtiyacı vardır. 

Ancak bu önemli konunun en önemli sakıncası, siyasallaştırma, kutuplaşma ve ideolojik yoğunluktur. Keşke sadece dans etselerdi. Devlete, polise ve hâkime ‘katil’, ‘tecavüzcü’ demeselerdi.

İzin alınan bu gösteride bu sözlere izin vermemiz mümkün değildir.”

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