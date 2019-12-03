Keşkek nasıl yapılır? Keşkek tarifi ve malzemeleri

UNESCO’ nun “somut olmayan kültürel miras” listesine giren keşkek nasıl yapılır? Keşkek yapımının püf noktaları nelerdir? Tavuklu keşkek nasıl yapılır?

Keşkek nasıl yapılır?

Keşkek malzemeleri

Yapacağımız keşkek 6-7 kişiliktir.



Yarım kilo yarma buğday

yarım kilo tavukgöğsü

1 su bardağı ıslatılmış nohut

1 çay kaşığı kimyon ve kırmızı pul biber

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet kuru soğan

Keşkeğin yanında servis edebileceğiniz akşam yemeği alternatiflerini haberlerimizde bulabilirsiniz.



Keşkek nasıl yapılır?

Bir gece önceden ıslatılmış nohutları ve yarma buğdayları büyük bir tencereye koyalım üzerine tavuğun göğüs etini ve tavuk suyunu, iri iri doğradığınız soğanı ve biber salçasını koyalım.

Tuz ve kimyonu da ekledikten sonra tavuk suyunu malzemelerin üzerini geçecek şekilde dökelim ve pişmeye bırakalım.

Pişmeye bırakılan keşkeği pişene kadar karıştırmayın piştiğini anlamak için nohut veya buğdayların tadına bakın.

Piştikten sonra altını kapatın ve karıştırma başlayın. 10 - 15 dakika boyunca malzemeleri birbirine karıştırın ve hafif sulu bir yapıda bırakın.



Dilerseniz üzerine tereyağı eritip dökebilirsiniz.



Keşkek hem lezzetli hemde kolay bir yöresel yemektir. Keşkeğinizin daha güzel olması için size bir kaç küçük önerimiz var.

Keşkek püf noktası

Yarma buğdayı ve nohutları bir gece öncesinden ıslamanız gerekmektedir. Tavukları iyi pişirirseniz daha kolay ayıklanacaktır.

Tavukları kaynattığınız suyu kesinlikle dökmeyin keşkek için kullanacaksınız.

Keşkeği pişerken asla karıştırmayın, piştikten sonra altını kapatın ve karıştırın.

Afiyet olsun.

PembeNar Özel