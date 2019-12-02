Kilosu 50 lira olan et dönerin 250 gramı nasıl 8-10 liraya satılıyor? İşte cevabı...

Birbiri ardına açılan et döner restoranları fiyatların yarıya çekilmesine sebep oldu. Hal böyle olunca vatandaş da fiyatların nasıl bu kadar düşük olduğunu merak ediyor. CNN Türk konuyu araştırıp, Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Kemal Özuçargil'e sordu. Alınan cevaplar ise son derece çarpıcıydı!

ET DÖNER NASIL 8-10 LİRA OLABİLİYOR?

"Son bir yıldır, hile ve tağşişle yapılıyor" sözleriyle konuya başlayan Özuçargil, "Firmalar yüksek oranda yağlı döner kullanıyorlar. Etten alınan ucuz maliyetli yağlar tercih edilip, dönerde yüzde 25 yağ olması gerekirken bu oran yüzde 40'lara yükseltiyorlar." dedi.

Vatandaşın et değil yağ yediğini belirten Kemal Özuçargil, "Hem de ucuz yağ yediriliyor. Doğrudan tüketiciye satılmaması gereken sanayi yağları kullanılıyor. Tavuk dönerde de büyük sıkıntı var. Merdiven altı gece çalışan yerler, 3 liraya 5 liraya satan yerler son tüketim tarihi geçmiş etleri tercih ediyorlar. Soğuk zinciri bozulan ürünler de kullanılıyor. Merdiven altı işletmelere daha sıkı denetim yapılmalı. Halk ucuz yerden döner almamalı. Bakanlık bu işletmeleri ifşa ediyor. Halkımız ucuz ete tevessül etmemeli. Bu fiyatlara ne et döner ne de tavuk döner olur." ifadelerini kullandı.