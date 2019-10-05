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05.10.2019 - 20:58 |

Kim Milyoner Olmak İster Arda Ayten kimdir? Kaç yaşında?

Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten 1 milyonluk soruya kadar ulaşmıştı. Bugün Arda Ayten 1 milyonluk soruyu tüm Türkiye ile birlikte görecek. Peki, Arda Ayten kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster Arda Ayten kimdir? Kaç yaşında?

 

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonu başladı. Geçen sezonda 1 milyonluk soruya kadar gelen Arda Ayten büyük bir başarıya imza atmış 1 milyon soruya kadar gelmişti. Şimdi Arda Ayten ile ilgili aramalar atmış durumda... İşte Arda Ayten'in biyografisi...

ARDA AYTEN KAÇ YAŞINDA?

Arda Ayten Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde tıp fakültesi öğrencisi. 19 yaşında olan Arda Ayten kitaplara karşı büyük ilgisi olduğunu dile getiriyor. "Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum" sözleri ile herkesi duygulandıran genç yarışmacı, yarışmadan altığı parayla daha fazla kitap alıp okuyacağını söylemişti.

Henüz 4 yaşındayken anne ve babası ayrılan Arda Ayten, babasının kendisini yıllardır aramadığını ifade etti. Arda Ayten, 1 milyonluk final sorusuna kadar gelmesiyle, yarışmada uzun zaman sonra bir ilke imza attı.

Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
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