Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon kazanan Arda Ayten'in ilk sözleri

'Param olmadığı için yılda sadece 150 kitap okuyabiliyorum" diyen 19 yaşındaki Arda Ayten, daha fazla kitap alabilmek için katıldığı atv'deki "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında tüm soruları doğru cevaplayarak 1 milyon lira kazandı... Onun adı Arda Ayten. Henüz 19 yaşında ama hayalleri kocaman. İskenderunlu bir ailenin çocuğu. Anne ve babası 4 yaşındayken ayrıldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programda 1 milyon liralık soru için nefesler tutulmuştu.

Arda Ayten'i ailesi de yalnız bırakmamıştı. Onu büyüten annesi Ebru Özarslan, anneannesi Cihan Özarslan ve teyzeleri her zaman yanındaydı. Final sorusunu açtırmaya hak kazanan Arda Ayten'e, "10 kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusu yöneltildi.

Cevap olarak ise "A- Vatan, B- Kan, CToprak, D- Yurt" seçenekleri verildi. Doğru şıkkı bulabilmek için İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını defarlarca ezberden okuyan Arda, herkesi gururlandırdı. Arda sonunda "C- Toprak" şıkkını seçerek doğru cevabı bulup tam 1 milyon liranın sahibi oldu. Herkesin gururu olan Arda Ayten, 1 milyon lirayla neler yapacağını anlattı:

'4 KİTAP YAZDIM'

"Öncelikle İngilizce ve Fransızcamı ilerleteceğim. Sonra Türkiye'yi ve tüm dünyayı gezeceğim. Özellikle Berlin ve Viyana Flarmoni Orkestraları'nın konserlerine gitmek istiyorum" dedi. Bu yıl 218 kitap okuduğunu belirten Arda Ayten, "Zaten yarışmaya da daha çok kitap alabilmek için katılmıştım. Şimdi daha çok kitap okuyacağım. Özellikle, roman, sosyoloji, psikoloji, öyküler ve felsefe içeren kitaplar okuyorum" diye konuştu. 4 kitap yazdığını belirten Arda sözlerini şöyle sürdürdü:

Kitaplarımın bazıları anılarımdan oluşuyor. Henüz taslak halindeler. 4'üncü kitabım olan, asıl üzerinde durduğum "Gecenin Kıyısı" adını verdiğim 4'üncü kitabım. O bir roman. Bir yazarın yarım bırakılmış kahramanı ve kendi dünyasındaki kendini tanımlama çabasını anlatıyor.

Tıp fakültesinden sonra uzmanlık olarak bilimsel branşları tercih edeceğim. Sanırım hayatım boyunca öğrenci kalmak istiyorum. Ölünce de üniversitede öğrenci olarak ölmek istiyorum.

Kaynak: Sabah