Kimlik kartı, pasaport ve ehliyet yenileme son gün ne zaman? Son dakika açıklaması...

Kimlik, pasaport ve sürücü belgesi yenileme işlemleri devam ediyor. Yeni yılda yenileme işlemlerinin sona ereceği bilgisinin yayılması vatandaşları telaşlandırdı. Süre sona ermeden yenileme işlemini tamamlamak isteyenler Nüfus Müdürlüklerine akın etti. Peki, kimlik kartı yenileme, pasaport yenileme ve ehliyet yenileme süresi doldu mu? Süre ne zaman sona erecek?

KİMLİK KARTI - PASAPORT - SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU

Son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medyada 2020 yılında T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde asılsız haberler çıktığı anlaşılmıştır.



T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. Kimlik Kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri,



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.