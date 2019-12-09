Kimlik yenileme son gün ne zaman? Kimlik yenileme ne kadar?

2020'ye çok az bir süre kaldı. 2019'un sonuna gelirken hala yeni kimlik kartına geçmeyenler yıl sonu itibarıyla kafa karşışıklığı yaşıyor ve "Kimlik yenileme son gün ne zaman?" diye soruyor. Öte yandan "Kimlik yenileme ne kadar?" sorusu da sıklıkla yöneltiliyor.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 22,50 TL

EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN? YENİLEME NASIL YAPILIR?

Yeni ehliyet almak için vatandaşlara verilen son gün 31 Aralık 2020... Yeni çipli ehliyet 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınması gerekiyor.

Başvuru için eski sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, 1 biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan ve en önemlisi de 'sürücü olur' yazan raporu bakanlığa bağlı sağlık kurumlarından ve bakanlık ile anlaşmalı özel kurumlardan alınabilir.