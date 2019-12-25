Kimlik yenileme ve ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Yenileme ücretleri ne kadar?

Kimlik ve ehliyet yenilemek isteyen vatandaşlar Nüfus Müdürlüklerine akın ediyor. Yeni yılda değiştirilmeyen kimliklerin kullanılmayacağına dair çıkan haberler üzerine acele eden vatandaşlar Nüfus Müdürlüklerinde yoğunluğun yaşanmasına sebep oluyor.

KİMLİK YENİLEME VE EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN 1 OCAK 2020 Mİ?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sosyal medyada çıkan 2020 yılından itibaren nüfus cüzdanı ve eski ehliyetlerin kullanılmayacağına dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

Kimlik yenileme ve ehliyet yenileme işlemleri 2020 yılında da devam edecek olup. Değiştirilmeyen kimlikler yeni yılda kullanılabilecek.

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kimlik kartı değiştirme nedeniyle yenilenmesi 22.50 TL

Sürücü belgesinin yenisi ile değiştirilmesi için eski tip sürücü belgelerinin değişiminde toplamda 15 TL ödeniyor.