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25.12.2019 - 11:40 |

Kimlik yenileme ve ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Yenileme ücretleri ne kadar?

Kimlik yenileme ve ehliyet yenileme nasıl yapılır? Yeni yılın gelmesine sayılı günler kala vatandaşlar kimlik ve ehliyet yenileme işlemleri için Nüfus Müdürlüklerine gidiyor. Kimlik yenileme işlemlerinin 1 Ocak'ta biteceğinin konuşulması karışıklığa sebep oldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik ve ehliyet yenileme tarihleri ile ilgili açıklama yaptı.

Kimlik yenileme ve ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Yenileme ücretleri ne kadar?

Kimlik ve ehliyet yenilemek isteyen vatandaşlar Nüfus Müdürlüklerine akın ediyor. Yeni yılda değiştirilmeyen kimliklerin kullanılmayacağına dair çıkan haberler üzerine acele eden vatandaşlar Nüfus Müdürlüklerinde yoğunluğun yaşanmasına sebep oluyor.

KİMLİK YENİLEME VE EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN 1 OCAK 2020 Mİ?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sosyal medyada çıkan 2020 yılından itibaren nüfus cüzdanı ve eski ehliyetlerin kullanılmayacağına dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

Kimlik yenileme ve ehliyet yenileme işlemleri 2020 yılında da devam edecek olup. Değiştirilmeyen kimlikler yeni yılda kullanılabilecek.

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kimlik kartı değiştirme nedeniyle yenilenmesi 22.50 TL

Sürücü belgesinin yenisi ile değiştirilmesi için eski tip sürücü belgelerinin değişiminde toplamda 15 TL ödeniyor.

Yılbaşı için kuruyemiş alanlar dikkat! Uyardı: Önce tavada...Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofrası için hazırlıklar başladı. Bu yıl kuruyemiş fiyatlarının artmadığını belirten İstanbul Leblebi İmalatçıları ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Taşkın, vatandaşları merdiven altı kuruyemiş satıcılarına karşı uyardı.
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