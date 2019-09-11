Kimse Bilmez 14. bölüm fragmanı yayınlandı... Son bölümde neler yaşandı?

Salı günleri ekrana gelen Kime Bilmez'in son bölümü dün akşam yayınlandı. 13. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. 14. bölümde Sevda, Ali'ye "Ben seni sevmekle hata ettim. şimdi de hatamı telefi etmeye çalışıyorum. Ben bir karar verdim, benim için uygun olan biriyle, Uygar'la evleneceğim" diyor. Bunu duyan Ali büyük bir şok yaşıyor. Öte yandan Pilot ise büyük bir mutluluk yaşıyor. Pilot, Duygu ile yeni bir aşka yelken açıyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali ve Sevda aralarındaki yanlış anlaşılmayı sürpriz bir şekilde aşarlar. Ali, Sevda'ya aşkını ilan eder. İkili evlilik kararı alırken Uygar, Köksal'ın sırrının peşindedir. Uygar, Ali ve Sevda'nın birlikteliğini engelleyebilecek mi? Ali'ye gelen sürpriz telefonsa Pilot'tan haber vermektedir. Ali kardeşini bulabilecek mi? Öte yandan Pilot, sonunda Duygu'ya açılır. Ancak Duygu Pilot'u artık hayatında istememektedir. Pilot, Duygu'ya kendini affettirebilecek mi? Pilot'un düşmanı Mert'se Pilot'u öldürmek için fırsat kollamaktadır. Pilot, bir anda kendini namlunun ucunda bulur ve vurulur.