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03.10.2019 - 15:06 |

Kimse Bilmez 16. yeni bölüm 2. fragmanı... Ali'nin çocuğu yaşıyor

Kimse Bilmez 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Duygu, Pilot için ailesini terk ediyor. Sevda, Uygar'ı vururken Ali ise oğlunun yaşadığını öğreniyor.

Kimse Bilmez 16. yeni bölüm 2. fragmanı... Ali'nin çocuğu yaşıyor

Kimse Bilmez 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Kimse Bilmez yeni bölümde Duygu babasıyla Pilot yüzünden ters düşüyor. Babası onu evlatlıktan reddetme tehdidi ile vuruyor fakat Duygu geri adım atmıyor. Pilot silahı bırakma kararı alıp yaşadığı dünyayı terk ediyor. Ali'nin eski eşi gelirken ondan sakladığı bir olduğunu söylüyor. Bu esnada Ali'nin evi kurşunlanıyor. Sevda ise aşkı için Uygar'ı vuruyor ve sevdiği adama oğlunun yaşadığını söylüyor.

İLK FRAGMAN

Kimse Bilmez yeni bölümde Pilot, Ali'nin bir an önce Duygu'nun babasını ikna etmesini istiyor ve sabırsız... Duygu Pilot'un beklemesi gerektiğini söylüyor. Öte yandan Özlem'in bir anda ortaya çıkması ortalığı karıştıracağa benziyor. Sevda; Özlem'in Ali'nin eski eşi olduğunu duyunca büyük şaşkınlık yaşıyor.

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