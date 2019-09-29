Kimse Bilmez 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KİMSE BİLMEZ 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Uygar’ın planı gerçekleşir. Ali hapse düşer, Sevda, Uygar’ın yanında kalır. Ali hapishanede beklenmedik bir düşman edinir. Sevda, Ali’nin evinde sürpriz bir şey bulur. Pilot’sa, Duygu’nun çok önceleri Ali’ye yazdığı mektubu bulmuştur. Pilot ve Duygu arasındaki ipler kopma noktasına gelir. Öte yandan İlhan ve Meral de Pilot’un gerçek mesleğini öğrenmiştir. Bütün bunlar olurken Ali kardeşinin peşindedir. Ali kardeşini bulabilecek mi?



KİMSE BİLMEZ 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Kimse Bilmez 16. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...