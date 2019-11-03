Kimse Bilmez 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20. son bölümde Pilot ile Duygu'nun aşkı...

KİMSE BİLMEZ 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uygar’ın hapse girmesiyle tüm sorunların bittiğini düşünen Ali ve Sevda arasında buzlar erir. Yeniden birbirlerine kenetlenen çift Uygar’dan kurtulduklarını düşünür. Uygar ise hapisten çıkmak için Kurtbey’i tehdit eder. Hapisten çıkabilmek için elindeki en önemli kozu kullanmak isteyen Uygar, başarılı olabilecek mi? Kardeşine kavuşmak için her yolu deneyen Ali, yeni bilgilere ulaşır. Ali’nin gerçekleri öğrenmesinden korkan Kurtbey, onu durdurmak için yeni bir plan hazırlar. Özlem yıllardır sakladığı büyük sırrını oğluna anlatır. Özlem, Ali’ye olan nefretinden sıyrılıp yeniden Ali’yi sevmeye başlar. Yıllar sonra ikinci kez girdiği Ali’nin hayatından Sevda’yı çıkarabilecek mi? Öte yandan sevdiği kadınla evlenmek için her yolu deneyen Pilot’un karşısına yeni bir engel çıkar. Üstelik bu engel, İlhan’ın da bilgisi dahilindedir. Pilot ve Duygu aşkı ayakta kalabilecek mi?

KİMSE BİLMEZ 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Kimse Bilmez 21. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...